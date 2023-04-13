Православный священник из Минска пошел воевать добровольцем за Россию 1 13.04.2023, 21:31

2,352

Максим Логвинов

Максим Логвинов родом из Костромы.

Православный священник, протодиакон минского Свято-Петро-Павловского собора Максим Логвинов пошел добровольцем воевать за Россию. Об этом рассказал его отец священник Андрей Логвинов из Костромы. По его словам, сына на это благословил митрополит Вениамин, глава БПЦ, пишет «Хрысцiянская вiзiя».

В октябре 2022-го Максим Логвинов приехал на родину в Россию, в Костроме сделал прописку в доме отца. После этого он пошел в военкомат и записался добровольцем на войну в Украину.

Сейчас Логвинов приехал в Минск «в отпуск» и в праздничные дни собирается служить в соборе.

Максиму Логвинову 48 лет. Он — заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи БПЦ, возглавлял действующее при Свято-Петро-Павловском соборе «военно-патриотическое братство», участники которого тренировались вместе с силовиками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».