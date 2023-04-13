В Аргентине активисты потребовали от режима Лукашенко освободить белорусских рабочих 13.04.2023, 21:39

Акция состоялась возле посольства Беларуси в Аргентине.

Акция в рамках международной кампании «Профсоюзная деятельность – не экстремизм!» состоялась накануне возле посольства Беларуси в Аргентине.

Участники акции протеста против репрессий белорусских властей в отношении профсоюзных активистов держали в руках фотографии, на которых запечатлены события августа 2020 года в Беларуси.

Об этом сообщает ассоциация «Солидарность», основанная профсоюзными лидерами и активистами из Беларуси, которые вынужденно покинули страну после ликвидации и репрессий в отношении демократических профсоюзов.

Мероприятие было приурочено к годовщине массовых задержаний и арестов лидеров независимых и свободных профсоюзов Беларуси. Организаторами акции выступили Социалистическое движение трудящихся (MST), Рабочий левый фронт «Единство» и Международная социалистическая Лига (LIS).

Аргентинские активисты потребовали от режима Лукашенко освободить профсоюзных лидеров, осужденных за проявление своей гражданской и профсоюзной позиции, а также снятия всех обвинений, прекращения преследования рабочих за их принадлежность к независимым профессиональным союзам и гарантий профсоюзной деятельности в стране.

На акции выступил Гильермо Паканини, генеральный секретарь Союза профессиональных работников здравоохранения CICOP в Буэнос-Айресе, который сам проходил через жернова репрессий и уничтожение профсоюзов военной хунтой в 80-е годы прошлого века.

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