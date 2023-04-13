Во Франции протестующие захватили парижскую штаб-квартиру Louis Vuitton 13.04.2023, 23:05

Louis Vuitton – одна из самых дорогих компаний в мире.

Более сотни протестующих против пенсионной реформы во Франции заняли парижскую штаб-квартиру одной из самых дорогих компаний в мире, производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), передает Reuters.

Как отмечает агентство, это произошло через день после того, как акции LVMH обновили исторический максимум, достигнув €878,2.

Представитель профсоюза Sud Rail (члены которого участвовали в акции) Фабьен Виледье заявил Reuters, что протест является «символическим и мирным». «Если вы ищете деньги для финансирования пенсий, берите их из карманов миллиардеров», — отметил он.

Пенсионная реформа — одна из главных инициатив президента Макрона. Она предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027 года будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

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