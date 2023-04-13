У российских нефтяников возникли новые сложности с продажей нефти в Индию 13.04.2023, 23:40

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Крупнейший госбанк Индии предупредил о блокировке платежей за российскую нефть.

У российских нефтяников возникли новые сложности с продажей нефти в Индию, которая после начала войны и введения западных санкций стала крупнейшим рынком сбыта для баррелей из РФ.

State Bank of India - крупнейший в стране государственный банк — предупредил клиентов, что будет блокировать платежи за поставки нефти из России, если ее цена превышает «потолок» в $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой ссылкой на топ-менеджера одного из индийских НПЗ, который пытался получить в банке аккредитив под партию нефти.

Ранее аналогичные ограничения ввел Bank of Baroda - второй по размеру активов индийский госбанк. Кредитные организации активно отслеживают стоимость российских баррелей в портах отгрузки — без учета расходов на транспортировку и страхование, говорят источники Bloomberg.

По данным российского Минфина, в марте основной экспортный сорт российских нефтяников Urals в среднем продавался на экспорт по $47,8. Но сколько в реальности индийские клиенты платят за нефть покрыто мраком тайны: по данным Argus, средние котировки в северо-западных портах Индии в марте составили $61,7 за баррель, а в феврале превышали $66.

Аналитики Goldman Sachs на основании данных индийской таможенной статистики оценивали этот уровень еще выше - около $70, но эта цена включает расходы на доставку и страховку.

По словам источников Bloomberg, по мере того как российская нефть дорожает, индийским НПЗ становится все сложнее работать с ней: выходом может стать проведение платежей через банки, у которых меньше зарубежных операций.

По ценам выше «потолка» желающих возить российскую нефть станет куда меньше, а нехватка танкеров увеличит стоимость фрахта и, в конченом итоге, приведет к сокращению поставок на индийский рынок, говорит аналитик Vortexa Серена Хуанг.

Нарастив закупки в России почти в 400 раз, Индия остается абсолютным лидером по импорту морских партий Urals: в марте на нее пришлось 70% месячного плана отгрузки.

Китай, по оценкам Reuters, покупает значительно меньше — около 8%. Турция находится на третьем месте с долей 7%. Четвертым по величине покупателем с долей 5% является Болгария — единственная европейская страна, которой разрешено покупать морскую российскую нефть после эмбарго ЕС.

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