У лукашиста Воскресенского отобрали шенгенскую визу 11 14.04.2023, 7:33

7,778

Ранее «ябатьку» замечали в Польше.

У одиозного лукашиста Юрия Воскресенского отобрали шенгенскую визу

Как следует из интервью пропагандисту Марату Маркову на ОНТ, шенгенскую визу на два года Воскресенскому выдали в польском посольстве в 2022-м. Но недавно забрали.

По словам Воскресенского, действие визы прекратили, так как Польша признала его угрозой национальной безопасности и выдала соответствующий документ на границе.

Воскресенский пытается это оспорить — пока безуспешно.

«Я подал соответствующий иск в польский суд и жду его рассмотрения. Но дело почему-то в четвертый раз откладывается», — пожаловался он.

Воскресенский сказал, что такое решение польское правительство приняло по обращению Павла Латушко.

«Написал [Латушко] соответствующий донос в офис Моравецкого, из офиса Моравецкого пришло распоряжение в управление по делам иностранцев включить меня в их санкционный список», — рассказал он свою версию.

Ранее Юрия Воскресенского замечали в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».