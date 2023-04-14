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У лукашиста Воскресенского отобрали шенгенскую визу

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  • 14.04.2023, 7:33
  • 7,778
У лукашиста Воскресенского отобрали шенгенскую визу

Ранее «ябатьку» замечали в Польше.

У одиозного лукашиста Юрия Воскресенского отобрали шенгенскую визу

Как следует из интервью пропагандисту Марату Маркову на ОНТ, шенгенскую визу на два года Воскресенскому выдали в польском посольстве в 2022-м. Но недавно забрали.

По словам Воскресенского, действие визы прекратили, так как Польша признала его угрозой национальной безопасности и выдала соответствующий документ на границе.

Воскресенский пытается это оспорить — пока безуспешно.

«Я подал соответствующий иск в польский суд и жду его рассмотрения. Но дело почему-то в четвертый раз откладывается», — пожаловался он.

Воскресенский сказал, что такое решение польское правительство приняло по обращению Павла Латушко.

«Написал [Латушко] соответствующий донос в офис Моравецкого, из офиса Моравецкого пришло распоряжение в управление по делам иностранцев включить меня в их санкционный список», — рассказал он свою версию.

Ранее Юрия Воскресенского замечали в Польше.

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