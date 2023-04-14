В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе железной дороги 14.04.2023, 7:54

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Накануне стало известно о перестрелке на авиабазе РФ в городе.

В Мелитополе Запорожской области, временно оккупированном российской армией, рано утром в пятницу, 14 апреля, прогремел взрыв. Предварительно, «бавовна» произошла в районе железной дороги.

Об этом сообщил Telegram-канал «РИА-Мелитополь». Что именно взорвалось и какие неприятности это принесло оккупантам, выясняется.

Местные жители рассказывали, что взрыв был одиночным и сильным. Кто-то «неудачно покурил» около 6:00 утра (по Минску). Звук слышали в разных частях города и даже в окрестных селах.

13 апреля в городе тоже не было спокойно – местные слышали минимум два взрыва, а также стрельбу в северной части населенного пункта.

Первая «бавовна» случилась около 12:40 в центре города, захватчики отчитались, что работала их ПВО (версии того, что именно сбили, отличаются).

Второй взрыв раздался примерно в 22:00 в районе аэродрома, где российские военные устроили свою базу. Там слышали и звуки стрельбы.

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