Секретные документы Пентагона подтвердили диагноз Путина 5 14.04.2023, 8:00

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Немощью главы РФ воспользовались Патрушев и Герасимов.

Утечка секретных документов Пентагона на прошлой неделе наделала много шума. Несмотря на то, что подлинность обнародованных разведывательных отчетов не подтверждена, в них могли содержаться чувствительные детали о состоянии армии Украины и ситуации на фронте российско-украинской войны.

В то же время, один из документов говорит о том, что в секретаря Совета национальной безопасности РФ Николая Патрушева и начальника Генерального штаба армии России Валерия Герасимова есть план саботажа против Путина, пока он лечится от рака, пишет Rzeczpospolita.

Документ содержит целую строку букв в заголовке. Эти аббревиатуры объясняют, как документ был составлен и для кого он предназначен. Строка в верхней части отчета по России выглядит так: TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA. Это означает, что документ полностью тайный (TS) был собран с помощью мониторинга коммуникаций (SI), доступный для тех, кто имеет допуск к секретной информации в США или других странах «Пяти глаз». И сбор данных для него был произведен в соответствии с Законом США о надзоре за внешней разведкой, устанавливающим правовые параметры шпионажа.

«По словам источника, получившего информацию от неизвестного российского информатора с доступом к кремлевским чиновникам, Россия планировала перебросить ресурсы из Таганрога в России в Мариуполь в Украине и сосредоточить свое внимание на южном фронте», - говорится в документе.

«Источник утверждает, что «наступательный» план… был составлен секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым и начальником российского Генерального штаба Валерием Герасимовым с целью саботажа Путина», – цитирует якобы тайный отчет Rzeczpospolita.

Далее в докладной записке говорится о неоднократных слухах о том, что Путин болен раком.

«Источник 22 февраля сообщил, что Герасимов якобы планирует продолжать свои усилия по саботажу наступления, отметив, что он пообещал «прекратить» так называемую специальную военную операцию до 5 марта, когда Путин начнет курс химиотерапии и, таким образом, не сможет влиять на военные действия», – говорится в документе.

Польское издание отмечает, что теория о том, что Путин болен и что на высших ступенях Кремля идет борьба за власть, достаточно популярна в западных разведывательных кругах.

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