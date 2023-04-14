Видеофакт: Российские солдаты избивают битой закованного в наручники сослуживца

Видеофакт: Российские солдаты избивают битой закованного в наручники сослуживца2
- 14.04.2023, 8:47
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Невзоров показал «воспитательную работу» в армии РФ.
Известный журналист Александр Невзоворов опубликовал видео, на котором российские военные избивают битой закованного в наручники сослуживца.
«И еще одна мерзость. И опять из «мест базирования» путинской орды в Украине. Осатаневшие, одебиленные пропагандой, нанюхавшиеся крови и трупов оккупанты проводят «воспитательную работу» со своим же «личным составом». Какое именно это подразделение - пока неизвестно, но это, разумеется, русская орда. Чвкшники утверждают, что это - забавы мобиков, а те кивают на ЧВК.
Завтра же опытный антоша красовский (пропагандист Антон Красовский — ред.) сообщит, что «родине» надо жертвовать все, тем более - з…цу», — написал журналист.