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Видеофакт: Российские солдаты избивают битой закованного в наручники сослуживца

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  • 14.04.2023, 8:47
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Видеофакт: Российские солдаты избивают битой закованного в наручники сослуживца

Невзоров показал «воспитательную работу» в армии РФ.

Известный журналист Александр Невзоворов опубликовал видео, на котором российские военные избивают битой закованного в наручники сослуживца.

«И еще одна мерзость. И опять из «мест базирования» путинской орды в Украине. Осатаневшие, одебиленные пропагандой, нанюхавшиеся крови и трупов оккупанты проводят «воспитательную работу» со своим же «личным составом». Какое именно это подразделение - пока неизвестно, но это, разумеется, русская орда. Чвкшники утверждают, что это - забавы мобиков, а те кивают на ЧВК.

Завтра же опытный антоша красовский (пропагандист Антон Красовский — ред.) сообщит, что «родине» надо жертвовать все, тем более - з…цу», — написал журналист.

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