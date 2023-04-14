Bild: Патрушев и Герасимов хотят закончить войну и саботируют наступление РФ 2 14.04.2023, 9:00

2,252

В критический момент российские войска были переброшены на второстепенный участок фронта.

Высшее военное руководство РФ срывает распоряжение главы Кремля Владимира Путина, когда тот отсутствует на рабочем месте, чтобы «пройти курсы химиотерапии».

Об этом пишет Bild со ссылкой на документы оборонного ведомства США, «слитые» в СМИ.

Так, в одном из документов говорится, что 5 марта текущего года секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов воспользовались отбытием Путина на лечение и осуществили переброску некоторых группировок российских войск на Южное направление фронта.

При этом в материале отмечается: информацию об онкологическом заболевании президента РФ «нельзя считать подтвержденной». Ее источником является сотрудник украинской разведки, который заявил, что у него есть агенты среди российских силовиков.

Спецслужбы США, в свою очередь, не считают, что Путин проходит лечение от рака, но они все равно сочли эту информацию достаточно важной и поделились ей с союзниками.

Между тем, Politico сообщает, что среди просочившихся документов АП США есть как подлинные, так и те, которые были серьезно отредактированы перед публикацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».