Не только Tesla: названы лучшие электрические внедорожники 1 14.04.2023, 9:44

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От Kia до Mercedes.

Количество электрических внедорожников растёт с каждым днем. От компактных до среднеразмерных, полноразмерных и даже роскошных — для каждого найдётся хотя бы один вариант с необходимым запасом хода, мощностью, комфортом и стоимостью. Но среди подобного разнообразия легко потеряться и запутаться в предложениях. Издание Topspeed составило рейтинг лучших внедорожных EV от доступного Kia EV6 до роскошного Mercedes-Benz EQS.

Kia EV6: новый и доступный

Несмотря на то, что Kia EV6 продается всего один год, он считается одним из лучших представителей сегмента EV-кроссоверов. В 2023 модельном году EV6 предлагается в трёх комплектациях: Wind, GT-Line и GT стоимостью от 48 700 до 61 600 долларов. В зависимости от уровня отделки мощность варьируется от 225 до 576 л.с. Запас хода варьируется от 331 до 499 км. EV6 обладает возможностями быстрой зарядки — ему требуется всего 18 минут, чтобы зарядиться с 10 до 80%. EV6 GT требуется всего 3,4 секунды, чтобы разогнаться до 97 км/ч.

Hyundai Ioniq 5: дешевле, чем Kia EV6, но так же хорош

Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5 идут рука об руку: они построены на одной платформе, у них одинаковые силовые агрегаты и технологические особенности. Тем не менее существует достаточно особенностей, которые отличают эти два автомобиля и делают их одинаково впечатляющими. Ioniq 5 не предлагает мощную комплектацию GT, но это все равно один из лучших полностью электрических внедорожников. Покупатели могут выбирать между тремя вариантами отделки, мощность которых варьируется от 225 до 320 л.с. а цены — от 41 450 до 56 500 долларов. Запас хода составляет от 354 до 487 км, а зарядиться от 10 до 80% можно всего за 18 минут.

BMW iX: разработан специально для фанатов «Бумеров», которые хотят перейти на электричество

Роскошный кроссовер среднего размера предлагается с двумя комплектациями на выбор — iX xDrive50 и iX M60 мощностью от 516 до 610 л.с. и запасом хода до 521 км. Цены на модели варьируются от 87 100 до 111 500 долларов. M60 может разогнаться до 97 км/ч всего за 3,6 секунды. Но не только технические характеристики делают iX одним из лучших полностью электрических внедорожников. Салон тоже предлагает роскошь от BMW: высококачественные материалы, изогнутые экраны, удобные сиденья и множество технических функций.

Tesla Model Y: самый продаваемый электрический кроссовер в мире

В прошлом году Tesla продала 252 тыс. экземпляров Model Y. Компания предлагает на выбор две комплектации: Long Range по цене 54 990 долларов и Performance по цене 58 990 долларов. Мощность варьируется от 384 до 456 л.с. Model Y обеспечивает один из лучших показателей дальности хода в своем сегменте: от 487 до 531 км в зависимости от комплектации. Модели Performance требуется всего 3,5 секунды, чтобы разогнаться до 97 км/ч. Компактный кроссовер предлагает впечатляющую динамику благодаря системе AWD, которая обеспечивает хорошую устойчивость на скользких дорогах и в плохих погодных условиях.

Genesis GV60: доказательство того, что роскошные электрические внедорожники не должны стоять дорого

Genesis GV60 — первый электромобиль корейского бренда, и это один из лучших вариантов среди компактных внедорожников класса люкс. На выбор покупателям предлагается две комплектации: Advanced стоимостью 60 415 долларов и Performance за 69 415 долларов. Мощность варьируется от 314 до 429 л.с., но комплектация Performance предлагает функцию Boost, которая увеличивает мощность до 483 «лошадей». Запас хода GV60 составляет до 399 км. Этого может показаться недостаточным, но чтобы зарядить автомобиль с 10 до 80% требуется всего 18 минут.

Ford Mustang Mach-E: противоречивый американский EV

Mustang настолько хорош, что за два года существования Ford уже продал более 150 тыс. экземпляров. При стартовой цене в 45 995 долларов и времени разгона до 97 км/ч за 3,8 секунды, Mach-E Mustang — это лучшее из двух миров. Мощность варьируется от 266 до 480 «лошадей», поэтому для каждого найдётся свой Mach-E. Запас хода составляет 502 км. При использовании быстрозарядного устройства постоянного тока нужно всего 30 минут, чтобы зарядить автомобиль с 10 до 80%.

Cadillac Lyriq: ответ GM на вторжение электрических внедорожников в США

Lyriq построен на той же платформе Ultium, что и GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV и Cadillac Celestiq. Кроссовер развивает от 340 до 500 л.с. и предлагает запас хода до 495 км. Функция быстрой зарядки позволяет увеличить запас хода до 122 км всего за 10 минут. Внедорожник получил 736 световых узоров, которые активируются, когда владелец подходит к автомобилю. Lyriq считается безопасным внедорожником, и его цена начинается с относительно низкой отметки в 58 590 долларов.

Mercedes-Benz EQS SUV: король полноразмерных электрических внедорожников

Эта модель предназначена для тех, кто готов заплатить более 100 тыс. долларов за электромобиль. Внедорожник EQS предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов, мощность которых варьируется от 355 до 536 л.с., а запас хода достигает 491 км. Он предлагает достаточно места для семи пассажиров и отличается элегантным и футуристическим дизайном. Как и следовало ожидать от Mercedes, салон отделан максимально роскошно, а огромный 56-дюймовый дисплей Hyperscreen на приборной панели — одна из лучших особенностей.

Volkswagen ID.4: истинно немецкий способ создания EV

Volkswagen ID.4 со стартовой ценой 38 995 считается достойной альтернативой в сегменте среднеразмерных электрических кроссоверов, где Tesla Model Y или Ford Mustang Mach-E стоят не менее 47 тыс. долларов. ID.4 выдает 295 л.с. и имеет запас хода до 442 км. Базовый ID.4 предлагает больше стандартных функций, чем Model Y, включая подогрев сидений и рулевого колеса. ID.4 кажется более роскошным, чем предполагает его стартовая цена.

Fisker Ocean: заметно отличается от конкурентов

Fisker Ocean только что появился на рынке, он предлагает 4 комплектации: Sport, Ultra, Extreme и One, цены начинаются от 37 449 долларов, что делает его гораздо доступнее конкурентов. Ocean предлагается с одним или двумя электродвигателями мощностью от 275 до 550 лошадиных сил, а запас хода может достигать 563 км. Внедорожник получил преимущество быстрой зарядки: чтобы зарядиться на 80%, ему требуется всего 30 минут. Fisker предлагает множество интересных опций, включая двунаправленную зарядку и крышу с солнечной батареей, которая может добавить до 3 200 км пробега в год. Ocean оснащён уникальным 17,1-дюймовым вращающимся сенсорным экраном.

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