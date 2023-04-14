Россияне продолжают позориться: эксперт показал переделанный танк Т-90 «Прорыв» 14.04.2023, 11:17

Иллюстративное фото

Идиотизм не знает границ.

Российские военкоры слили в сеть очередной идиотизм оккупационных войск РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на очередной переделанный российский танк Т-90М «Прорыв», опубликовав фото.

«Чем этот Т-90М «Прорыв» не угодил? А тем, что противокумулятивная сетка под его башней залеплена динамической защитой «Контакт-1». То есть, на вибрирующую сетку, нацепили кирпичи динамической защиты, чтобы повысить защиту ослабленной зоны Т-90М», - отметил Коваленко.

Эксперт уверен, что это россияне способны на еще больший идиотизм: «Уверен, это еще не предел проявления их «сумрачного» гения!».

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