закрыть
14 апреля 2023, пятница, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне продолжают позориться: эксперт показал переделанный танк Т-90 «Прорыв»

  • 14.04.2023, 11:17
Россияне продолжают позориться: эксперт показал переделанный танк Т-90 «Прорыв»
Иллюстративное фото

Идиотизм не знает границ.

Российские военкоры слили в сеть очередной идиотизм оккупационных войск РФ.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на очередной переделанный российский танк Т-90М «Прорыв», опубликовав фото.

«Чем этот Т-90М «Прорыв» не угодил? А тем, что противокумулятивная сетка под его башней залеплена динамической защитой «Контакт-1». То есть, на вибрирующую сетку, нацепили кирпичи динамической защиты, чтобы повысить защиту ослабленной зоны Т-90М», - отметил Коваленко.

Эксперт уверен, что это россияне способны на еще больший идиотизм: «Уверен, это еще не предел проявления их «сумрачного» гения!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип