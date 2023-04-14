Один из крупнейших банков ОАЭ начал блокировать счета россиян 1 14.04.2023, 12:56

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Главный «офшор» перестал быть «тихой гаванью» для денег из РФ.

Крупнейший ближневосточный «офшор» России, куда состоятельные граждане массово переводили активы в попытке спрятаться от западных санкций, перестал быть «тихой гаванью» для денег российского происхождения, сообщает The Moscow Times.

Второй по размеру активов банк Объединенных Арабских Эмиратов - Emirates NBD (ENBD) - начал блокировать инвестиционные счета клиентов из РФ, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Под ограничения попадут россияне, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Их активы даже при наличии резидентства ОАЭ будут переведены на отдельный сегрегированный счет с ограничениями на вывод наличных.

В ENBD инвесторы массово переводили активы, которые хранились в европейских депозитариях, рассказал Forbes банкир, знакомый с ситуацией. В Европе эти активы де-факто заблокированы: запрещено получать дивиденды и купоны, а также доходы от их продажи. Единственным способом вернуть право распоряжаться своими активами был перевод портфеля из Европы в «дружественную» юрисдикцию, и многие выбирали именно ОАЭ, рассказывает банкир. Но теперь Эмираты переходят на европейские правила.

«То, о чем сообщил банк, означает, что российские клиенты ENBD больше не будут получать по своим портфелям никаких выплат — ни выручки от продажи, ни дивидендов, ни купонов», — говорит источник Forbes. Он не исключает, примеру ENBD последуют и другие банки ОАЭ.

Фактически деньги россиян переводятся на отдельный счет, вывести с которого средства уже невозможно, указывает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. «Эта мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российский банков и брокеров, а также НРД», - поясняет она.

После начала войны и введения санкций ОАЭ стали магнитом для состоятельных россиян, отрезанных от западной банковской системы. Число российских компаний в стране выросло почти в 7 раз — их насчитывается около 4 тысяч против 700 год назад.

Как пишет Fortune, до 30% богатейших граждан РФ могли перебраться в Эмираты вместе с деньгами. Это массовое паломничество вызвало негодование в США, которые трижды отправляли делегации чиновников в Абу-Даби, чтобы добиться исполнения санкций.

Последний такой визит состоялся в январе. Замминистра финансов и куратор финансовой разведки США Брайан Нельсон предупредил чиновников ОАЭ о готовности вводить санкции против компаний и физлиц, помогающих обходить меры в отношении России. Спустя несколько дней после визита Нельсона «дочку» в ОАЭ был вынужден закрыть Сбербанк, а еще через две недели местные регулятор отозвал лицензию на банковские операции о «дочки» МТС-Банка.

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