закрыть
14 апреля 2023, пятница, 13:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хренин назвал Беларусь «мишенью»

  • 14.04.2023, 13:06
  • 1,648
Хренин назвал Беларусь «мишенью»
Виктор Хренин
Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Лукашенковский министр прокомментировал решение о размещении ядерного оружия.

Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал заявления о том, что Беларусь после размещения тактического ядерного оружия может стать мишенью для НАТО.

«Со времен Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка. Просто сейчас это еще более активизировалось», потому что определенные беспокойные политики почему-то не хотят садиться за стол переговоров, — цитирует Виктора Хренина БелТА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин