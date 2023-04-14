Хренин назвал Беларусь «мишенью» 14.04.2023, 13:06

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Виктор Хренин

Фото: «Гродзенская праўда», grodnonews.by

Лукашенковский министр прокомментировал решение о размещении ядерного оружия.

Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал заявления о том, что Беларусь после размещения тактического ядерного оружия может стать мишенью для НАТО.

«Со времен Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка. Просто сейчас это еще более активизировалось», потому что определенные беспокойные политики почему-то не хотят садиться за стол переговоров, — цитирует Виктора Хренина БелТА.

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