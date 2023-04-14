«Медиазона»: По делам о «диверсиях» на железных дорогах в России задержали больше 65 человек 14.04.2023, 16:05

Треть из них — несовершеннолетние.

С начала осени 2022 года в России сотрудники силовых ведомств отчитались о задержании не менее 66 человек по делам о «диверсиях» на железных дорогах, подсчитала «Медиазона».

По данным издания, большинство были задержаны после ужесточения наказания за «диверсии» — соответствующий закон президент РФ Путин подписал 29 декабря. С тех пор был задержан 51 человек из 66 известных фигурантов таких дел.

Чаще всего задержанные — это люди младше 25 лет. Треть из них — несовершеннолетние. По данным журналистов, в большинстве случаев задержанных обвиняют в поджоге релейных шкафов, где находится железнодорожная автоматика. Как правило, в делах также фигурируют некие «кураторы», которые якобы обещали задержанным деньги за поджог.

Журналисты также обратили внимание, что дела против «диверсантов» часто возбуждают по более легким статьям, после чего их переквалифицируют на статьи о теракте или диверсии. При этом о самих делах известно мало, поскольку власти, близкие и защитники обвиняемых неохотно делятся подробностями.

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