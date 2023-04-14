Президент Литвы наложил вето на закон об ограничениях для белорусов и россиян 3 14.04.2023, 16:13

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Гитанас Науседа

Гитанас Науседа предложил санкции уравнять.

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый на прошлой неделе Сеймом закон о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси. Глава литовского государства предлагает парламентариям придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам, пишет delfi.lt.

- В целях обеспечение национальной безопасности и внешнеполитических интересов Литвы принятый Сеймом закон устанавливает 7 различных ограничительных мер, 4 из которых будут применяться к гражданам России и к гражданам Беларуси, а 3 – только к гражданам России. Президент одобряет цель закона, заключающуюся в применении ограничительных мер по отношению к гражданам России и Беларуси в связи с военной агрессией этих государств против Украины, однако он отмечает, что нет оснований для установления разного правового регулирования для граждан двух государств-агрессоров и предлагает ввести одинаковые ограничительные меры к гражданам обоих государств, — говорится в пресс-релизе Офиса президента Литвы и подчеркивается, что Науседа придерживается той позиции, что и Россия, и Беларусь по отношению к Украине являются странами-агрессорами.

- В Литве прекрасно понимаем, что война против Украины, которую Россия второй год ведет вместе со своей союзницей Беларусью, настолько сблизила двух агрессоров, что они обе представляют угрозу не только своим соседям, региону, но и всей Европе как единое милитаризованное, наполненное ненавистью территориальное образование. Естественно, что в обеих этих странах до сих пор есть люди, которые не поддерживают и даже противостоят режимам, совершающим военные преступления, для них дверь всегда была и будет открыта. Однако с точки зрения национальной безопасности Литвы нет оснований для разной оценки граждан Беларуси и России, – цитируется в пресс-релизе Науседа.

Кроме того, глава литовского государства предлагает доработать закон, в котором бы не только закреплялись равные ограничения для граждан России и Беларуси, но и предусматривался новый инструмент обеспечения национальной безопасности. Рассматривается возможность упрощения процедур аннулирования уже выданных виз и видов на жительство в Литве.

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