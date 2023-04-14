МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста 14.04.2023, 17:31

2,980

Поводом стало нарушение границы белорусским пограничником.

Министерство иностранных дел Литвы 14 апреля вызвало представителя посольства Беларуси и вручило ему строгую ноту протеста в связи с неоднократными случаями нарушения госграницы Литвы белорусскими госслужащими, сообщает zerkalo.io.

Поводом для ноты стал инцидент, произошедший 12 апреля, когда в районе погранпункта Швенчёнис литовские пограничники по камерам видеонаблюдения зафиксировали, как один из белорусских пограничников возле пограничного столбика Литвы зашел за линию границы на расстояние около метра и затем вернулся на белорусскую территорию.

В ноте МИД Литвы потребовал от Беларуси безотлагательно предоставить разъяснения по поводу инцидента и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».