Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию2
- 14.04.2023, 18:11
Она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.
Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«Минск не видит препятствий для этого», — заявили в Генпрокуратуре.
Также в ведомстве сообщили, что направили России согласие на передачу Сапеги. Она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.
Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.
Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. В помиловании ей отказали. В апреле 2023 года стало известно о том, что Софью Сапегу, возможно, отправят досиживать срок в Россию. Сейчас семья ждет суда в РФ, он должен установить срок, который политзаключенная должна будет отбыть уже в родной стране. После этого ее перевод из Беларуси станет технически возможен.