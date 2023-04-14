Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию 2 14.04.2023, 18:11

Софья Сапега

Она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Софьи Сапеги о передаче ее в Россию для отбывания наказания, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Минск не видит препятствий для этого», — заявили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве сообщили, что направили России согласие на передачу Сапеги. Она будет передана после получения гарантий исполнения приговора.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.

Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. В помиловании ей отказали. В апреле 2023 года стало известно о том, что Софью Сапегу, возможно, отправят досиживать срок в Россию. Сейчас семья ждет суда в РФ, он должен установить срок, который политзаключенная должна будет отбыть уже в родной стране. После этого ее перевод из Беларуси станет технически возможен.

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