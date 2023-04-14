В Госдуме РФ призвали лишать гражданства уехавших и критикующих власти россиян 14 14.04.2023, 18:16

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С таким предложением выступил единоросс Султан Хамзаев.

Россияне, которые уехали, получили паспорт другой страны и позволяют себе критиковать политику Кремля, должны быть лишены гражданства РФ, заявил единоросс, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств», — сказал депутат (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Хамзаева, в первую очередь это должно коснуться россиян, которые были привлечены к ответственности за «дискредитацию» армии, но не понесли наказание, уехав в другую страну.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в Россию за критику войны в Украине. Такое поведение он назвал «подлым и предательским». Володин также не поверил, что, осуждая вторжение, россияне транслируют свои личные убеждения. По его словам, «потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».

Похожее предложение прозвучало в августе от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Он призвал лишать гражданства и запрещать въезд в страну россиянам, которые ради получения визы готовы критиковать действия Кремля и подписывать документ с осуждением войны в Украине.

В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий поводы для лишения гражданства. Такую меру хотели установить за особо тяжкие преступления против государства, в том числе терроризм и наркоторговлю.

Документ был принят в первом чтении в апреле, а в ноябре в него внесли поправки о лишении приобретенного гражданства за «дискредитацию» российской армии, «фейки» о ней, призывы к нарушению территориальной целостности России и участие в нежелательных организациях вне зависимости от даты выявления преступления. Второе чтение должно было пройти в апреле. Однако законопроект был снят с рассмотрения для доработки в связи замечаниями Конституционного суда и администрации президента РФ.

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