Первый случай в Беларуси: в Минске за незаконную деятельность изъяли маршрутку 12 14.04.2023, 19:01

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Микроавтобус выполнял рейс по маршруту Быхов — Могилев — Минск.

В Минске за осуществление водителем незаконной деятельности по перевозке пассажиров было изъято первое транспортное средство.

Микроавтобус, который изъяли представители Транспортной инспекции, выполнял рейс по маршруту Быхов — Могилев — Минск. Владелец транспортного средства занимался незаконной предпринимательской деятельностью, осуществляя регулярные перевозки под видом нерегулярных — без правоустанавливающих документов на маршрут.

«Установлено, что автомобиль 2020 года выпуска и куплен в лизинг. На субъект хозяйствования, который использовал эту машину, уже наложено штрафных санкций на приличную сумму. Было выписано три штрафа, в общем счете это 230 базовых величин. Штрафы до сих пор не оплачены», — рассказал первый заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк.

Он добавил, что маршрутку остановили в Минске, когда она ехала из Могилева. Инспекторы опросили нескольких очевидцев, также в машине для осуществления проверки ехали работники Транспортной инспекции. После этого всех пассажиров пересадили в другой автобус, предоставленный Мингорисполкомом, чтобы те могли продолжить движение.

Сообщается, что микроавтобус будет находиться на штрафстоянке до решения суда. Это первый случай, когда в республике проводят изъятие транспортного средства за осуществление водителем незаконной деятельности по перевозке пассажиров.

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. В ДТП погибли 11 человек, девять — госпитализированы.

После этого МВД и Минтранс объявили о рейдах в отношении маршруток. Инспекторы ГАИ проверяют у водителей допуск к участию в дорожном движении или документы, позволяющие осуществлять услуги по перевозке пассажиров. Также уделяют внимание превышению скоростного режима и выявлению возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества посадочных мест, не предусмотренных конструкцией автомобиля.

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