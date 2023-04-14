Европейцы запустили межпланетную станцию к Юпитеру 14.04.2023, 19:04

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Лететь к Юпитеру станция будет 8 лет.

Европейское космическое агентство (ESA) с опозданием в один день — в пятницу, 14 апреля, — запустило и успешно вывело на орбиту ракету-носитель Ariane V, на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Запуск произошел с космодрома Куру во Французской Гвиане.

После того, как ракета-носитель вывела шеститонный зонд на орбиту 1,5 тысячи километров, он начал самостоятельный полет к Юпитеру, который, согласно плану, будет продолжаться 8 лет.

ESA's #Juice lifted off on an #Ariane5 rocket from @EuropeSpacePort in French Guiana at 13:14 BST/14:14 CEST on 14 April. This launch marks the beginning of an ambitious voyage to uncover the secrets of the ocean worlds around the giant planet #Jupiter👉 https://t.co/4Zn9BCUsuP pic.twitter.com/XzrKMAQtvU — ESA (@esa) April 14, 2023

В рамках миссии JUICE исследует три крупнейших ледяных луны Юпитера — Европу, Ганимед и Каллисто. В частности, он проверит, действительно ли подо льдом на них находится вода в жидкой форме. Спутники Юпитера будут проверены на пригодность для жизнедеятельности человека.

Ганимед — крупнейший спутник в Солнечной системе (он в 2 раза тяжелее Луны) - вызывает особый интерес ученых. Ганимед станет последним заданием зонда, в сентябре 2035 года станция должна, предварительно покрутившись по его орбите, столкнуться с его ледяной поверхностью.

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