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Европейцы запустили межпланетную станцию к Юпитеру

  • 14.04.2023, 19:04
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Европейцы запустили межпланетную станцию к Юпитеру

Лететь к Юпитеру станция будет 8 лет.

Европейское космическое агентство (ESA) с опозданием в один день — в пятницу, 14 апреля, — запустило и успешно вывело на орбиту ракету-носитель Ariane V, на борту которой находится автоматическая межпланетная станция Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Запуск произошел с космодрома Куру во Французской Гвиане.

После того, как ракета-носитель вывела шеститонный зонд на орбиту 1,5 тысячи километров, он начал самостоятельный полет к Юпитеру, который, согласно плану, будет продолжаться 8 лет.

В рамках миссии JUICE исследует три крупнейших ледяных луны Юпитера — Европу, Ганимед и Каллисто. В частности, он проверит, действительно ли подо льдом на них находится вода в жидкой форме. Спутники Юпитера будут проверены на пригодность для жизнедеятельности человека.

Ганимед — крупнейший спутник в Солнечной системе (он в 2 раза тяжелее Луны) - вызывает особый интерес ученых. Ганимед станет последним заданием зонда, в сентябре 2035 года станция должна, предварительно покрутившись по его орбите, столкнуться с его ледяной поверхностью.

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