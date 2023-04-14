Нефтяные санкции: доходы РФ упали на 43% за год 14.04.2023, 19:16

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Санкции не работают?

Нефтяные санкции в отношении России продемонстрировали свое влияние: экспорт российской нефти в марте стал самым высоким за три года, а вот доходы от него снизились почти наполовину по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает агентство Bloomberg.

Ежедневный экспорт российской нефти в среднем составил 8,1 млн баррелей в день в прошлом месяце. Это самый высокий показатель с апреля 2020 года. Скидки, которые делает РФ, привлекают трейдеров, готовых рисковать, говорится в ежемесячном отчете МЭА о состоянии рынка в пятницу.

В то же время, доходы от экспорта немного восстановились после февральских минимумов, достигнув $12,7 млрд. Но они все равно на 43% ниже, чем в прошлом году.

Однако, отмечает агентство, в ближайшие месяцы ситуация может осложниться, поскольку сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, к которым относится РФ, приведет к росту цен на нефть.

Западные страны и их союзники утвердили несколько волн санкций, чтобы сократить доходы России от экспорта нефти, ключевого источника доходов для ее национального бюджета.

Эти ограничения направлены на то, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать его войну в Украине.

Группа семи промышленно развитых стран и их союзники из Европейского Союза ввели предельные цены на российскую сырую нефть и нефтепродукты, которые должны обеспечить дальнейший приток энергоносителей на мировые рынки и одновременно ограничить доходы России.

Ценовые ограничения ввели в дополнение к запретам ЕС на импорт почти всей морской российской нефти и нефтепродуктов, лишив Кремль исторически крупнейшего энергетического рынка. Запреты заставили Россию искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке и в Латинской Америке и расширять поставки в Азии.

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