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Сергей Череватый: Вскоре произойдет полная ликвидация «вагнеровцев»

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  • 14.04.2023, 22:54
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Сергей Череватый: Вскоре произойдет полная ликвидация «вагнеровцев»
Сергей Череватый

Гибель наемников чрезвычайно высока.

Во время лобовых штурмов на Бахмутском направлении страна-агрессор Россия несет потери, которые являются чрезвычайно большими для современных военных условий. Ежедневно ВСУ ликвидируют более сотни российских оккупантов, а безнадежно раненые увеличивают общее количество потерь, поскольку их «лечат» российские медики, которые не могут вернуть их к боевой готовности. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала «Мы Украина».

По его словам, если речь идет о частной военной компании «Вагнер», то гибель ее наемников чрезвычайно высока, с каждым днем приближается конец этой террористической группировки.

Как отметил Череватый, РФ несет невероятно большие потери в боях за Бахмут, таких, что превышают количество потерь, понесенных любой современной армией в последние десятилетия военных конфликтов.

«Потери просто колоссальные как для любого современного войска. Можно сказать, только на Бахмутском направлении ежесуточно или в районе сотни, или, как правило, более сотни только убитыми ежесуточно. Счет идет на такие цифры. Раненых или столько же, или больше. А мы знаем, какой у них уровень тактической медицины, так что из тех раненых многие потом еще дополняют эти ряды (ликвидированных. - ред.)», - рассказал он.

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