Пригожин внезапно потребовал от главы РФ завершить войну в Украине 6 15.04.2023, 8:09

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Основатель ЧВК «Вагнера» предложил поставить «жирную точку»

Украинские военные продолжают подготовку к большому наступлению и ждут момента, когда земля станет более сухой и погода будет позволять атаковать врага. Российские оккупанты понимают это и паникуют. Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин даже начал требовать у главы РФ Владимира Путина, чтобы тот объявил об окончании войны против Украины. Об этом он сам заявил в своей статье, сообщает «Главред».

Пригожин заявил, что Путину надо поставить «жирную точку» в этой «СВО», так как оккупанты уже «достигли запланированных результатов».

«Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены», - заявил Пригожин.

Пригожин также заговорил об украинском наступлении и добавил, что ВСУ уже готовы к нему. Он не исключает, что российские оккупанты могут проиграть украинским военным.

«Либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России», - сказал Пригожин.

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