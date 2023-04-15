Документы Пентагона: Турция помогала режиму Лукашенко обходить санкции 15.04.2023, 8:24

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Схема стала известна благодаря утечке данных.

Турция помогала Беларуси и России обходить международные санкции и поставлять товары в Европу, а также обсуждала с представителями ЧВК Вагнера поставки оружия. Информацию об этом журналисты «Белoрусского расследовательского центра» обнаружили в документах американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки из Пентагона.

На одной из страниц говорится, что турецкие компании осенью 2022-го закупали у Беларуси подсанкционные товары и продавали их в Европе. Обратный процесс происходил с Россией. Властям Турции должно было быть об этом известно.

«Торговый атташе Турции в Беларуси в октябре и ноябре 2022 года сообщил, что турецкие компании закупали подсанкционные товары в Беларуси и продавали их на европейских рынках, перепродавали товары из Европы в Россию», — сообщается в документе разведки.

Для проведения расчетов в этой схеме использовались определенные банки, чтобы избежать излишнего внимания со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (орган Еврокомиссии), которая ранее внесла Турцию в список стран, находящихся под усиленным контролем.

Также в документе Пентагона говорится, что Турция фактически была посредником в российско-украинской войне, выступая на стороне Москвы. По данным американского ведомства, в феврале 2023 года некие «турецкие контакты» встречались с представителями ЧВК Вагнера и обсуждали покупку для ЧВК оборудования и оружия с целью усилить группы российских наемников в Украине и Мали. Но о каком оружии шла речь и состоялась ли сделка, неизвестно.

БРЦ сообщает, что журналисты изданий Politico и The Washington Post, которые также получили эти документы, запросили комментарий у властей Турции, но там отказались говорить на данную тему. В пресс-службе основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина тоже комментариев не дали.

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