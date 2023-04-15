Сегодня в Вильнюсе пройдет первое белорусское богослужение в юрисдикции Константинопольского патриархата 15.04.2023, 9:17

Начало литургии в полночь.

В ночь на воскресенье 16 апреля в Вильнюсе пройдет первое богослужение православного сообщества в юрисдикции Вселенского патриархата. Начало литургии в полночь.

Литургия состоится по адресу Vokiečiu g. 20.

О проведении праздничного служения ранее рассказал протоиерей Георгий Рой, который ранее вместе с иереем Александром Кухтой перешел из-под юрисдикции Московской Патриархии под юрисдикцию Константинопольского патриарха.

«Дорогие друзья! Приближается Пасхальная ночь Христова Воскресения. В Вильнюсе, где я сейчас служу, на Пасху состоится первая литургия нашей белорусской общины. Мы собираемся в Пасхальную ночь по адресу: Vokiečių g. 20. Начало пасхальной утрени в 0:00 часов», — написал Георгий Рой.

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