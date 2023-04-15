СМИ узнали, как 21-летний нацгвардеец США получил допуск к секретной информации 15.04.2023, 9:27

У военного было образование специалиста по кибертранспортным системам.

У 21-летнего военнослужащего Воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейры был доступ к секретной информации благодаря особенностям работы, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник CNN в Министерстве обороны США заявил, что Тейшейра работал в 102-м разведывательном подразделении, занимающемся сбором разведданных и подготовкой брифингов для высокопоставленных военных руководителей. В то же время, по словам источника, он занимался не составлением отчетов для командиров, а работал с сетью, в которой хранились засекреченные разведданные.

Собеседник телеканала сказал, что нацгвардеец прошел «очень тщательную проверку биографических данных», прежде чем получить допуск, и подписывал соглашение о неразглашении. Люди с таким допуском должны сообщать, если случайно допустили утечку информации или столкнулись с проблемами, которые могут повлиять на их ментальное здоровье и способность продолжать работу.

В судебных документах сказано, что у Тейшейры был допуск к информации под грифом «совершенно секретно» с 2021 года.

Газета The New York Times ранее сообщала, что Тейшейра получил образование специалиста по кибертранспортным системам. В ВВС США такие специалисты обычно устанавливают, настраивают и ремонтируют инфраструктурную сеть голосовой и видеосвязи, отвечают за программы безопасности связи и передачи данных, криптографическое оборудование и т. д.

14 апреля Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, с которого началась утечка секретных документов. Чат состоял в основном из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке предполагали, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».