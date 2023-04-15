Экс-сотрудник КГБ: Путин полагается на шаманов больше, чем на данные разведки 8 15.04.2023, 10:56

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Пока Кремлю это особо не помогло.

13 апреля в Telegram-канале «Генерал СВР» появилась информация о том, что Путин провел совещание, где в очень узком кругу с пятью доверенными лицами обсуждал будущее контрнаступление ВСУ. После озвучивания расплывчатых разведданных Путину рассказали о новых предсказаниях шаманов. В частности, неназванные оккультисты предрекли большое контрнаступление ВСУ на первую половину лета и сохранение Россией практически всех захваченных территорий. Однако упомянули также о предсказании Андрея Космача в эфире Марка Фейгина, который спрогнозировал начало контрнаступления ВСУ на апрель-май и разгром российской армии, вплоть до потери Крыма.

Эту информацию прокомментировал экс-разведчик КГБ Сергей Жирнов в интервью YouTube-канала «Фабрика новин».

«Пока шаманы Путину особо не помогли. Тот же самый канал рассказывал о том, что Путину предрекали победу в прошлом году, когда она не состоялась, то он обезглавил четырех шаманов. Но вообще, если серьезно говорить, не надо быть предсказателем, чтобы понять, что РФ проигрывает эту войну, несмотря на гораздо больший военно-экономический потенциал, чем у Украины», – отметил эксперт.

Затем он подчеркнул: мировая история показывает, что практически все захватнические войны заканчиваются проигрышем для страны-агрессора.

«Но я уточню, человек который слушает шамана, о чем это вообще говорит?» – спросила журналистка.

«Вы знаете, это не такая смешная ситуация, как может показаться. Во всех спецслужбах мира есть отделы, которые на полном серьезе занимаются инопланетянами, шаманами и прочими делами. Другое дело, что в нормальных развитых государствах это лишь один из каналов анализа. Есть абсолютно рациональный анализ, основанный на данных разведки, и если к этому добавить какие-то оккультные темы, то от этого не убудет. Проблема возникает тогда, когда на шаманов полагаются больше, чем на данные разведки и аналитики», – объяснил Жирнов.

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