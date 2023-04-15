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Границы Евросоюза штурмовали более 200 мигрантов со стороны Беларуси

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  • 15.04.2023, 11:10
  • 1,952
Границы Евросоюза штурмовали более 200 мигрантов со стороны Беларуси
Иллюстративное фото

Часть нелегалов форсировала реки Свислочь и Нарев.

За минувшие сутки 212 мигранта пытались проникнуть в ЕС с территории Беларуси. В Польшу намеревались попасть 159 иностранцев, в том числе из Индии и Судана.

43 из них польские патрули вернули в Беларусь. На участке Бобровники 10 граждан Сирии пересекли Свислочь, на на участке Наревка — 5 индийцев переправились через Нарев. В районе Беловежи гражданин Грузии перевозил 5 афганцев, сообщает Погранслужба Польши.

На латвийско-беларусской границе задержано 43 человек, на литовско-беларусской — 10.

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