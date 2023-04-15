Муж Симоньян случайно разрушил главный миф российской пропаганды 9 15.04.2023, 11:16

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Видеофакт.

Мужчина топ-пропагандистки РФ Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян внезапно заявил, что россиянам больше не нужно называть украинцев «братским народом». По его убеждению, эта фраза «путает людей», передает УНИАН.

«Я считаю, что сейчас оперировать такими фразами как «братский народ» в отношении украинцев вредно. Это сбивает с толку людей, которые находятся на передовой. Конкретно сейчас они (украинцы - ред.) - враги. Братьями они, возможно, снова станут после того, как мы одержим победу и будем их лечить», - заявил Кеосаян.

Муж Симоньян очень возмутился, что Украина «решила перекрышеваться от Москвы до Вашингтона» и добавил, что «война очень жестокая».

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