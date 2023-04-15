Колокола из гильз из-под Бахмута установили в храме Одесской области 15.04.2023, 11:36

Украинские пограничники раскрыли символизм акции.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Овидиополе Одесской области установили 5 церковных колоколов из гильз 155 калибра из-под Бахмута.

Об этом сообщили в Одесском пограничном отряде.

«Сегодня гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир», - говорится в сообщении.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году.

«Когда-то, во Вторую мировую войну с церквей снимали колокола и делали из них снаряды. Сейчас же гильзы привезенные из крепости несокрушимости украинского народа станут колоколами нашей Победы», - отметили в пограничном отряде.

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