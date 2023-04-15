Отец моряка с «Москвы» жестко «прошелся» по Путину 12 15.04.2023, 12:10

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Россиянин заявил, что знает шокирующие подробности затопления крейсера.

Отец погибшего срочника крейсера «Москва» Егора Шкребца Дмитрий обратился в соцсетях к Путину, раскритиковав военно-политическое руководство РФ, которое отправило срочников на войну.

Как пишет издание «Крым. Реалии», накануне Шкребец в годовщину потопления ракетного крейсера опубликовал пост, в котором заявил, что в результате удара ВСУ «погибли десятки (российских моряков), многие из них - срочники».

При этом россиянин заявил, что не может рассказать все подробности затопления крейсера, потому что с него взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.

Однако позже Шкребец написал другой пост в соцсетях. Он заявил, что больше не имеет политических предпочтений и не испытывает иллюзий и ложных надежд относительно Путина.

«Я больше не буду удивляться мракобесию, подлости, трусости, вранью и воровству в частных случаях и в масштабах целой страны…», - написал он в ВК.

Шкребец раскритиковал Путина из-за того, что тот не выразил соболезнований близким погибших моряков крейсера «Москва».

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