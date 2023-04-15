Пять свидетельств личного участия Лукашенко в преступлениях против белорусов 6 15.04.2023, 12:55

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Диктатор дает показания для трибунала.

Несмотря на то, что самозванец Лукашенко предпочитает публично замалчивать тему массовых репрессий в стране, продолжают появляться доказательства, что он лично дает команды силовикам, как действовать против инакомыслящих.

Сайт udf перечисляет несколько ярких свидетельств тому.

Как Лукашенко руководил разгоном Площади-2010

В день президентских выборов 2010 года десятки тысяч белорусов вышли в центр Минска, чтобы требовать отмены сфальсифицированных результатов. На них бросили силовиков: более 600 человек были задержаны и отправлены в камеры, в том числе ряд кандидатов в президенты.

Через несколько месяцев Лукашенко решил почему-то сознаться:

«Я фактически был привлечен к руководству операцией на площади в Минске».

Он похвастался, что спецподразделения справились с мирными участниками демонстрации за 7 минут.

Как Лукашенко мотивировал ОМОН на жестокость

Летом 2020 года, накануне президентских выборов, в Беларуси прошло несколько акций протеста против репрессий в отношении Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, которые «закрыли» задолго до дня голосования.

Во время них силовики получали отпор. За полторы недели до президентских выборов Лукашенко приехал в войсковую часть 3214, где, в частности, пообщался с командиром минского ОМОНа Дмитрием Балабой.

Лукашенко заявил, «что видел кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападают на милицию и некоторые из них бьют правоохранителей ногами». И обращаясь к Балабе сказал:

«Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Через несколько месяцев Балаба назвал Лукашенко «полноценным бойцом ОМОНа» и вручил ему берет.

Как Лукашенко «дал самую жесткую команду»

Уже много после протестов благодаря «Киберпартизанам» в сети появились сливы прослушки высокопоставленных силовиков и представителей ближайшего окружения Лукашенко.

На одной из записей было зафиксировано общение первого заместителя начальника УВД Миноблисполкома Виталия Козлова и заместителя начальника УВД Брестского облисполкома Александра Киселя. Последний откровенно и с матерными словами рассказал о приказе Лукашенко избивать людей.

«Чем больше бл отп, в больницу обратиться, тем лучше бл. Там, бл, лупили их там, бл, всех, как котов, бл. У нас конечно есть командующий сил спецоперации Денисенко. Короче, президент звонил ему в этот кабинет, бл. Ну команда там очень жесткая была ему. Очень жесткая команда, бл, была», – рассказал Кисель.

Как Лукашенко отправил свое окружение срезать ленточки во дворах

Благодаря тем же сливам стало известно, что осенью 2020 года как минимум с ведома руководителя страны (а весьма вероятно, что и по его инициативе) проходили рейды по протестным дворам, в которых активно участвовали представители ближайшего окружения Лукашенко – в том числе, Наталья Эйсмонт и Дмитрий Басков.

Их охраняли силовики. Во время рейда на «Площадь перемен» были нанесены смертельные травмы местному жителю Роману Бондаренко.

Как Лукашенко руководил репрессиями по «делу Зельцера»

В недавнем интервью бывшая политзаключенная по «делу Зельцера» рассказала, как ее судили за комментарий в сентябре 2021 года. После задержания ее отвезли в КГБ, где собирали всех задержанных по этому делу.

«Забегая вперед, скажу, что в эту ночь туда съехались все: Карпенков, Тертель, Павличенко и даже Лукашенко. Одна из задержанных слышала его сиплый голос — в соседнем кабинете он всю ночь давал какие-то указания своим подчиненным. Пока хватали очень много людей, они всю ночь что-то обсуждали», – рассказала бывшая политзаключенная.

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