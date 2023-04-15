«Мулявин порвал конверт на мелкие кусочки у всех на глазах» 15.04.2023, 13:10

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Раскрыта тайна письма Аллы Пугачевой к лидеру легендарных «Песняров».

На российском Первом канале и интернет-платформе Start идет премьерный показ сериала «За полчаса до весны» о Владимире Мулявине и его легендарном ансамбле «Песняры».

Через своего клавишника Владимира Николаева белорусский ансамбль был связан и с Аллой Пугачевой, которая 15 апреля отмечает свой 74-й день рождения. В Ярославле он выступал с ней в ансамбле «Новый электрон». И как раз благодаря этому знакомству «Песняры» выступили на ярмарке музиндустрии MIDEM-76 в Каннах и за себя и с Пугачевой, пишет belarus.kp.ru.

«Это была ее вторая загранкомандировка, и поставили Аллу тогда в жесткие рамки: нет своего состава, часть песен запретили исполнять. Вот она и попросила «Песняров» подыграть, - вспоминает в своей книге «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…» заслуженный артист Беларуси и один из сооснователей ансамбля Владислав Мисевич.

«Песняры» тогда выступили успешно: овации профессионалов шоу-бизнеса, редкие на таких мероприятиях, и огромное число приглашений.

«Но как только Мулявину подсовывали расписание тура или контракт, сразу же возникал ответственный товарищ с кислой физиономией и принимал все бумаги. Даже сборник нот для саксофона, который мне предлагали выслать на дом, он перехватил. Я и рта не успел раскрыть, как из-за спины уже тянулась визитка с московским адресом Госконцерта. Был сборник или нет, но до меня так и не дошел», - вспоминает Мисевич.

Тем не менее, благодаря упорству американского продюсера Сида Гарисса в том же 1976-м состоялись гастроли «Песняров» в США, которые состоялись в 1976-м, став, по определению американской прессы, «русским вторжением на западном рок-фронте».

Прием Пугачевой в Каннах был посдержаннее, хотя она тоже собрала немало приглашений западных импресарио. Но, как говорит Владислав Мисевич в своей книге, они тоже осели где-то у советских чиновников.

«Они побледнели, когда Алла появилась с крестиком на шее. И долгое время она была уверена, что мешали ее выездам за рубеж именно из-за этого случая», - вспоминал артист «Песняров». Тем не менее, она всегда была благодарна ансамблю за помощь: однажды спустя годы ко дню рождения коллектива прислала телеграмму «Песняры»! Я все помню, а вы?», а в 1994-м выступила на 25-летии ансамбля во время «Славянского базара» в Витебске».

- Если бы вы знали, как они меня тогда выручили... - сказал Пугачева на том концерте.

Выступления артистов в Каннах были в 1976-м, а год спустя перед отъездом белорусов на вторые гастроли по США перед автобусом в аэропорт появилась Пугачева и ее второй муж - режиссер Александр Стефанович. Они поговорили с лидером «Песняров» Владимиром Мулявиным и были таковы.

«По дороге Володя показал переданное Пугачевой письмо для радиостанции «Голос Америки», где та жаловалась, что не пускают за рубеж, а в СССР она не может развиваться. В один голос наши ребята, с кем поговорил Володя, советовали не создавать проблем собственному коллективу. Так что порвал он этот конверт от греха подальше. И правильно: одних только танцоров, которые видели разговор с Аллой, стояло у автобусов больше сотни! И наверняка не один «стуканул», куда надо», - вспоминал Влад Мисевич в своих мемуарах.

Кстати, спустя почти 7 лет, в 1984-м, этот случай стал причиной вызова Мисевича в КГБ и разговора там на повышенных тонах. В книге он вспоминал:

«Руководителей творческих коллективов негласно не прессовали, потому вцепились в меня, ответственного за дисциплину (может, и еще в кого-то - не знаю). В кабинете директора филармонии сотрудник органов то горячился и краснел от злости, то переходил на душевный разговор. Но о письме Пугачевой я отвечал одно: «Не помню». И во всем ссылался на Мулявина, понимая, что его не тронут. Сотрудник уже срывался: «Кто ты такой? Что ты о себе возомнил? Я же знаю, что вы все там стояли! Не можешь ты этого не помнить!» Ну а я долдонил свое, ведь «песняровский» след в деле Пугачевой порвал на мелкие кусочки сам Мулявин. В общем, отпустили меня с обещанием продолжить разговор и с подпиской о неразглашении. Но я-то бегом к телефону, звонить Володе. Он среагировал легко: забудь, я позвоню, куда надо. Наверное, так и сделал, раз бесед больше не случалось».

И только в 2010-х Мисевич узнал причину столь пристального внимания к истории с Пугачевой и письмом:

«Оказывается, в конце 1983-го - начале 1984-го во время немецких гастролей французский импресарио накручивал Пугачеву сбежать из Союза. КГБ эту попытку пресек, но в Москве решили отработать и «подшитую» в дело историю с «Песнярами».

Напомним, в последние месяцы певица переехала-таки за рубеж. Алла Борисовна осела в Израиле вслед за мужем артистом Максимом Галкиным, не поддержавшим войну России.

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