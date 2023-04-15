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На дорогах Гомельской области появились вооруженные люди с автоматами

  • 15.04.2023, 13:30
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На дорогах Гомельской области появились вооруженные люди с автоматами

Что происходит?

На дорогах Гомельской области замечены гаишники с автоматами, сообщает «Флагшток».

Вооруженные милиционеры зафиксированы как минимум в Ветковском и Речицком районах.

По наблюдениям жителей Речицкого района, c 10 апреля милиция стоит на трассе М-10 около кафе «Максим», всех подряд не останавливает, а наблюдает за автопотоком.

В Ветковском районе, по официальной версии, «сотрудники ГАИ уделяют внимание транспортным средствам, перевозящим грузы». При этом «на особом контроле находится соблюдение ПДД водителями, а также техническое состояние грузового автомобиля».

На фото вооруженный гаишник проверяет документы водителей грузовиков в Ветковском районе.

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