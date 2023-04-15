В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 15.04.2023, 15:41

К полуночи его должны доставить в Беларусь.

В Иерусалиме, 15 апреля, в Великую субботу, сошел Благодатный огонь. Верующие каждый год накануне Пасхи ждут его схождения в Храме Гроба Господня. Огонь планируют доставить сегодня вечером в Минск, пишет zerkalo.io.

Благодатный огонь сходит в часовню над Гробом Господним — Кувуклию. Обычно подготовка к церемонии начинается с утра. Сначала часовню осматривают и опечатывают. В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню.

В часовне находится лампадка, куда снизойдет Благодатный огонь, и 33 свечи (по числу земных лет Иисуса Христа). Потом в часовню входит иерусалимский патриарх. Он снимает свое облачение и остается в полотняном подряснике, чтобы было видно, что у него нет с собой какого-либо источника огня. Вход в Кувуклию снова опечатывается, и люди молятся в ожидании схождения огня.

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