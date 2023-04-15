Военный переворот в Судане: захвачен президентский дворец и аэропорт 8 15.04.2023, 15:52

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Столицу Судана Хартум охватили бои.

В Судане в субботу, 15 апреля, вспыхнули бои между правящей в стране хунтой и силами быстрого реагирования (RSF). Представители RSF сообщили о захвате президентского дворца - резиденции генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана и международного аэропорта в столице страны Хартуме. Эти сведения пока не подтверждены из независимых источников, пишет «Немецкая волна».

Ранее в RSF заявили, что армия окружила одну из ее баз и обстреляла ее из тяжелых вооружений. По словам иностранных корреспондентов, по улицам Хартума движутся орудийные повозки и бронемашины. Очевидцы сообщают о стрельбе в Хартуме и соседних городах.

Свержение диктатора Судана Омара аль-Башира

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления.

После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало недавно возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

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