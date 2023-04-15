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На аэродром «Мачулищи» прилетел российский транспортный самолет Ан-72

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  • 15.04.2023, 16:05
  • 4,008
На аэродром «Мачулищи» прилетел российский транспортный самолет Ан-72

Военную активность заметили и на аэродроме «Барановичи».

В пятницу, 14 апреля, в Беларууси военная авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи» и «Барановичи». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов военно-воздушных сил Беларуси и воздушно-космических сил ВКС РФ. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

Отмечается, что на «Мачулищи» прилетал транспортный самолет Ан-72 ВКС РФ.

Также была замечена и железнодорожная активность. Вчера днём на станции Озерище проходила погрузка техники (ВС РФ или ВС РБ) на эшелон: 7 едениц танков Т-72 и около 15-и ед. БМП-2 гусеничные и 1 крытый вагон.

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