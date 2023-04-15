ВСУ ликвидировали новейший российский танк Т-90 и боевые машины пехоты 15.04.2023, 16:46

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Украинский бойцы провели удачную операцию на Лимано-Купянском направлении.

Российские оккупационные войска интенсивнее всего обстреливают населенные пункты и позиции украинских военных на Лимано-Купянском направлении, заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

- За сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции разными калибрами и системами огня. Произошло несколько боевых столкновений, 12 оккупантов ликвидировано, 44 ранено. Там же за эти сутки был уничтожен их новейший танк Т-90 и боевые машины пехоты, а также артиллерийский тягач, - подчеркнул Череватый.

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