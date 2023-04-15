закрыть
15 апреля 2023, суббота, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Морское сообщение в оккупированном Севастополе резко остановили

  • 15.04.2023, 17:11
  • 1,620
Морское сообщение в оккупированном Севастополе резко остановили

Россияне утаивают причины.

В субботу, 15 апреля, в оккупированном Севастополе на Крымском полуострове запретили движение для всего морского пассажирского транспорта. Переправа закрыта без объяснения причин, передает Тelegram-канал «Украина 365».

Об этом объявили псевдовласти. Никакой дополнительной информации не озвучивалось, о сроках возобновления работы также молчат. «Руководство» города никак не комментировало сообщение дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

- Обычно оккупанты делали так во время атак беспилотников,- отмечают источники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников