Морское сообщение в оккупированном Севастополе резко остановили 15.04.2023, 17:11

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Россияне утаивают причины.

В субботу, 15 апреля, в оккупированном Севастополе на Крымском полуострове запретили движение для всего морского пассажирского транспорта. Переправа закрыта без объяснения причин, передает Тelegram-канал «Украина 365».

Об этом объявили псевдовласти. Никакой дополнительной информации не озвучивалось, о сроках возобновления работы также молчат. «Руководство» города никак не комментировало сообщение дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

- Обычно оккупанты делали так во время атак беспилотников,- отмечают источники.

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