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В Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет

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  • 15.04.2023, 17:52
  • 4,820
В Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет

Воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана.

Сегодня, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Как сообщает аvianews.com, столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.

Известно о срабатывании датчика горения на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.

Сообщается, что в Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

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