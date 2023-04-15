В Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет

В Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет2
- 15.04.2023, 17:52
- 4,820
Воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана.
Сегодня, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.
Как сообщает аvianews.com, столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.
Известно о срабатывании датчика горения на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.
Сообщается, что в Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.
Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).
Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.— avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023
На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, которые стояли рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3