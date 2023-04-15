В Судане во время попытки госпереворота загорелся украинский самолет 2 15.04.2023, 17:52

4,820

Воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана.

Сегодня, 15 апреля, во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp.

Как сообщает аvianews.com, столичные воздушные ворота в Хартуме захватил спецназ Судана, который противостоит регулярной армии.

Известно о срабатывании датчика горения на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту Хартума. Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно.

Сообщается, что в Судане работали украинские экипажи и два самолета SkyUp. Это Boeing 737-800 с номерами UR-SQA и UR-SQH.

Самолеты SkyUp Airlines находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия).

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся во время попытки государственного переворота в Судане. Воздушные ворота захватил спецназ Судана.



На видео очевидцев из столичного аэропорта в Хартуме видно, что горит один из двух авиалайнеров SkyUp, которые стояли рядом. pic.twitter.com/5438pt9YI3 — avianews.com (@avianewscom) April 15, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».