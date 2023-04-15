Минобороны Беларуси проговорилось, сколько «мобилизовало» женщин 15.04.2023, 19:14

Они участвуют в «проверке боевой готовности».

В белорусской армии продолжают использовать старые аптечки советского образца. «Еврорадио» заметило их во время последней «проверки боевой готовности», которая проходит в Вооружённых силах Беларуси.

«На нескольких полигонах проходит слаживание подразделений, которое завершится бригадным тактическим учением, — рассказывает о проверке Минобороны РБ. — Одно из соединений, привлекаемое к «проверке», развернуто до штата военного времени в 6 тысяч человек. Кроме мужчин, в рамках «проверки» на сборы призваны и около 30 женщин-медиков».

А в руках у этих женщин-медиков — те самые старые аптечки, которые подверглись критике после начала войны в Украине. Не смотря на пропаганду, в армии всё осталось по-старому.

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