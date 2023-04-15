Что происходит в Судане и при чем тут ЧВК «Вагнера» 15.04.2023, 19:21

В стране происходит третья попытка переворота за последние четыре года.

Сегодня, 15 апреля, Судан в очередной раз охватили бои, однако на этот раз между армией и силами быстрого реагирования. Это уже третья попытка переворота в стране только за последние четыре года. РБК-Украина написало о том, что сегодня происходит в Судане и при чем здесь ЧВК «Вагнера».

Первая попытка переворота

Первая попытка переворота стала следствием продолжительных протестов в конце 2018 года. Тогда же местные вышли на улицы из-за роста стоимости жизни и ухудшения экономического положения. Уже в январе 2019 года протестующие потребовали отставки президента страны Омара аль-Башира из-за чего он объявил о чрезвычайном положении и попытался провести ряд перестановок во власти, которые так и не исправили ситуацию.

Утром 11 апреля суданские военные, взяв под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение, поместили Аль-Башира под домашний арест. Также был распущен Кабинет министров и Национальное законодательное собрание, а министр обороны Ахмед Авад ибн Ауф объявил себя главой страны и заявил о приостановлении действия конституции Судана. Как отмечали местные СМИ, политические заключенные и лидеры протеста против аль-Башира были освобождены из тюрьмы.

Уже на следующий день глава политического комитета Военного Совета Умар Зейн аль-Абидин заявил о том, что аль-Башира будут судить в стране и не намерены передавать Международному уголовному суду.

Омар Башир до сих пор находится под арестом. Тогда же в стране был создан Переходный военный совет Судана, задачей которого было создать условия для перехода страны к нормальному функционированию. Председателем Совета стал инспектор вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан после того, как вице-президент Ахмед Авад ибн Ауф подал в отставку на следующий день после переворота (12 апреля).

Вторая попытка переворота

Осенью 2021 года произошел новый переворот. Военные арестовали членов переходного гражданского правительства, в том числе премьер-министра, и объявили в стране чрезвычайное положение.

Председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что был вынужден пойти на такие действия из-за противостояния между разными политиками и призывов к насилию. Тогда же он пообещал, что страна и дальше будет соблюдать международные соглашения и через некоторое время вернется в гражданское правление.

Как сообщало Министерство информации, на протесты против захвата власти военными вышли десятки тысяч человек. У здания в Хартуме, где базировалось военное руководство - звучали выстрелы.

Из-за внутреннего и международного сопротивления в октябре аль-Бурхан заявил о готовности восстановить кабинет премьер-министра Абдаллы Хамдока. Несмотря на то, что последний сначала отклонил предложение, все же в ноябре 2021 года стороны подписали соглашение, вернувшее Хамдока к его должности и освободившее политических заключенных.

В то же время, были и те, кто остался недоволен соглашением. Группы «Силы за свободу и перемены» и Суданская ассоциация профессионалов отвергли соглашение и отказались от дальнейшего разделения властей с военными.

Третья попытка переворота

Уже по меньшей мере три человека погибли в результате сегодняшнего столкновения между армией и силами быстрого реагирования в столице Судана Хартум на фоне напряженности вокруг перехода в гражданское правление.

Отдельные СМИ сообщают о десятках раненых, а на улицах столицы в это время раздаются взрывы и стрельба.

Силы быстрого реагирования заявили о захвате территории международного аэропорта в Хартуме и воздушной гавани в Мерове. Армия, со своей стороны, согласно последним данным, нанесла авиаудар по штабу спецназа в столице.

С чего все началось?

Из-за планируемого перехода к гражданскому правлению силы быстрого реагирования должны были быть интегрированы в состав Вооруженных сил страны. В то же время, генералы никак не могли договориться о том, в какие именно сроки это должно произойти. Их спор перерос в вооруженную борьбу .

Армия, со своей стороны, подчиняется военному правительству во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а силы быстрого реагирования - вице-президенту, генералу Мохаммеду Хамдану Дагало.

При чем здесь ЧВК «Вагнера»?

Как пишет The Africa Report, силы быстрого реагирования сотрудничают с российским ЧВК «Вагнера». Они имеют совместное предприятие Meroe Gold по добыче полезных ископаемых, в частности, золота. Их сотрудничество помогло увеличить запасы золота Центробанка России, которые были необходимы для затрат на вторжение в Украину.

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