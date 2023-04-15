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В Казани после двух взрывов на танковом полигоне началась детонация боеприпасов

  • 15.04.2023, 20:41
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В Казани после двух взрывов на танковом полигоне началась детонация боеприпасов

Десятки человек пострадали.

В Казани на танковом полигоне после двух взрывов детонируют боеприпасы. В небо поднялся столб дыма. Местные жители в соцсетях сообщают о 30 погибших и 70 раненых, сообщает dialog.ua.

- 30 человек сразу разорвало, умерли, - говорит житель Казани, комментирующий взрыв боеприпасов на полигоне.

В пресс-службе МЧС РФ по Татарстану утверждают, что не получали сообщений о возгорании. Однако очевидцы говорят, что на место происшествия выехало большое количество машин МЧС.

Ни официальных подтверждений, ни опровержения информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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