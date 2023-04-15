ISW: Пригожин надеется извлечь выгоду от поражения России в Украине 15.04.2023, 20:59

Глава ЧВК «Вагнера» уверен в успехе контрнаступления ВСУ.

Владелец российской террористической группы «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, в этой связи он готовится воспользоваться его последствиями.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, отмечает «Укринформ».

14 апреля Пригожин опубликовал эссе, в котором утверждал, что будущее контрнаступление Украины скорее будет иметь успех, чем потерпит поражение.

Он обвинил околокремлевские элиты и бюрократию в умышленном саботаже успехов Москвы в войне и предупредил, что эти «внутренние враги» будут подталкивать Кремль к «серьезным уступкам».

Пригожин утверждает, что российские военные не могут прекратить боевые действия сейчас «несмотря на текущие территориальные достижения России», поскольку украинское государство трансформировалось, а неоккупированная Украина сейчас политически противостоит Кремлю. Пригожин заявил, что Россия должна продолжать войну в Украине, какими сложными ни являются условия.

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