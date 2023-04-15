Британский полковник: Кремль попытается использовать Беларусь и северный фронт в войне против Украины 4 15.04.2023, 21:24

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Глент Грант спрогнозировал, когда это может произойти.

Россия будет пытаться использовать Беларусь и северный фронт в войне против Украины, ведь это слишком значительная возможность, чтобы ею не воспользоваться. Об этом espreso.tv заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант.

- Думаю, что в первую очередь у России все еще есть серьезные намерения втянуть Беларусь в войну на определенном этапе, и попытается использовать белорусов и северный фронт, потому что это слишком большая возможность для России, чтобы ею не воспользоваться. Возможно, не сейчас, возможно, через три-шесть месяцев или через год. Поэтому это упускать из виду нельзя, - подчеркнул он.

По словам эксперта, у Сил обороны Украины нет другого выбора, кроме направлять резервы на Бахмут, но оккупанты не остановятся на этом городе. Они будут атаковать в одном или нескольких местах, чтобы растянуть линию фронта за пределы обороноспособности Украины.

- Украина держится, но если россияне будут продолжать действовать так, то неизбежно где-то совершат прорыв, потому что на данный момент у Украины нет достаточного количества фронтовых войск необходимого качества. Здесь я имею в виду не только людей, но и боеприпасы, оружие, технику в оборонной позиции, – объяснил эксперт.

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