ВСУ показали разбитую бронетехнику армии РФ под Угледаром
- 16.04.2023, 1:00
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Украинские военные показали результаты работы артиллерии по технике противника в Донецкой области.
Силы обороны Украины разбили несколько единиц российской бронетехники во время боев под Угледаром в Донецкой области. Соответствующее фото опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский
На кадрах продемонстрированы четыре единицы уничтоженной техники противника.
Тарнавский заявил, что украинские военные держат позиции под Угледаром, а также не позволяют врагу приблизиться к Авдеевке, расположенной в 13 км к северу от Донецка.
Командующий отметил эффективную работу украинской артиллерии и добавил: каждый боец в окопах выполняет задачи на самом высоком уроне.