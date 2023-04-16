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ВСУ показали разбитую бронетехнику армии РФ под Угледаром

  • 16.04.2023, 1:00
  • 1,246
ВСУ показали разбитую бронетехнику армии РФ под Угледаром

Украинские военные показали результаты работы артиллерии по технике противника в Донецкой области.

Силы обороны Украины разбили несколько единиц российской бронетехники во время боев под Угледаром в Донецкой области. Соответствующее фото опубликовал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский

На кадрах продемонстрированы четыре единицы уничтоженной техники противника.

Тарнавский заявил, что украинские военные держат позиции под Угледаром, а также не позволяют врагу приблизиться к Авдеевке, расположенной в 13 км к северу от Донецка.

Командующий отметил эффективную работу украинской артиллерии и добавил: каждый боец в окопах выполняет задачи на самом высоком уроне.

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