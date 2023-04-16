Агентство Fitch подтвердило дефолт в Беларуси 5 16.04.2023, 10:37

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И заявило о падении белорусского ВВП.

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD (ограниченный дефолт). Он был присвоен нашей стране в прошлом году после изменения условий выплат по еврооблигациям, когда было принято решение обслуживать эти ценные бумаги и погашать их в рублях.

«Рейтинг Беларуси RD отражает текущую выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах. Совсем недавно платежи по погашению еврооблигаций на сумму 0,8 млрд долларов США в конце февраля были произведены в местной валюте. Такой подход был введен в июне после того, как платежи в долларах США, осуществленные в конце февраля 2022 года, не дошли до всех держателей облигаций в связи с ужесточением западных санкций», — говорится в сообщении агентства.

Fitch прогнозирует падение белорусского ВВП на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024-м из-за переориентации торговых потоков и слабых инвестиций с дальнейшей адаптацией бизнеса к санкциям. Отмечается прекращение финансирования проектов международными финансовыми институтами, дальнейшая миграция квалифицированных работников, а также указывается на то, что политика властей представляет риски для макрофинансовой стабильности. Надо отметить, что прогноз агентства по ВВП Беларуси расходится с оценками МВФ и Всемирного банка, которые в последних релизах прогнозируют рост беларусской экономики в 0,6-0,7%.

Агентство считает, что инфляция в стране будет оставаться достаточно высокой и составит 8,7% в 2023 году и 9,5% — в 2023-м.

Эксперты ожидают ухудшение баланса счета текущих операций. В 2022 году он был положительным и составил 3,7% ВВП. Однак баланс будет ухудшаться до дефицита в 1,2% ВВП в 204 года на фоне падение экспортных цен и более слабого сжатия импорта.

«Бюджетная позиция, вероятно, ухудшилась из-за рецессии, сказавшейся на доходах, и более высоких затрат на целевые трансферты. Официальные органы не публиковали налогово-бюджетные данные с июня 2022 года, а результаты за 2022 год неизвестны. Fitch прогнозирует, что дефицит сектора государственного управления увеличится в среднем до 3,8% ВВП в 2022-23 годах с 0,2% в 2021 году, а долг сектора государственного управления на конец 2023 года составит 42,4% ВВП. Отсутствие вариантов финансирования после войны на Украине привело к тому, что дефицит в большей степени финансировался за счет внутренних облигаций в местной валюте. Мы ожидаем аналогичную стратегию финансирования в этом году, дополненную выпуском облигаций в российских рублях на российском рынке и кредитами из России и Китая», — говорится в отчете.

Эксперты агентства также считают, что дальнейшее военное сотрудничество с Россией в рамках войны в Украине увеличивает геполитические и санкционные риски.

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