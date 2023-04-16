Россияне на Пасху разрушили церковь Архистратига Михаила 1 16.04.2023, 12:35

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Как выглядит храм после ракетного удара.

Российские оккупанты на Пасху обстреляли храм Архистратига Божьего Михаила в Камышевахе Запорожской области. Церковь разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

«В ночь на 16 апреля - Великое Воскресение Христа, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району. На этих кадрах - разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья», - говорится в сообщении.

По данным hromadske.radio, российская армия ударила по храму Архистратига Божьего Михаила. Так, ракета упала близко к зданию церкви и фактически полностью ее разрушила.

«В то время никаких людей в помещении не было. Само здание потерпело большие разрушения», - пишет издание.

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По данным главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, враг за сутки коварно нанес 101 удар по селам и городам Запорожской области.

«Разрушения получили гражданские объекты в Степногорске, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном и еще в 15 населенных пунктах», - рассказал он.

Кроме того, в Камышевахе пострадал состав с топливными брикетами, к счастью, весной у них насущной нужды нет.

«Еще одна ракета упала возле местной церкви. Взрывной волной повреждены здания и жилые дома вокруг. Два жителя пострадали: мужчине на месте оказали помощь, а женщина госпитализирована в больницу», - добавил глава региона.

В Запорожье ночью, к счастью, никто не пострадал. Враг попал двумя ракетами в зеленую зону в одном из районов города: повреждены припаркованные автомобили, коммуникации и сооружения.

«Еще две ракеты попали в открытую территорию рядом с гостинично-развлекательным комплексом, жилые дома также получили незначительные повреждения», - констатировал Малашко.

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