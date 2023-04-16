ВСУ устроили россиянам в Бахмуте контрнаступательные карусели 1 16.04.2023, 13:28

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Оккупантов вынудили перейти к обороне.

Россияне не оставляют попыток окружить город-крепость Бахмут. «Вагнеровцев» в передней линии частично заменили на кадровых солдат, преимущественно десантников. Зато украинские воины из 57-й мотопехотной бригады навязали оккупантам бешеные по интенсивности и дерзости контрнаступательные карусели.

Как рассказал в комментарии ТСН военный с позывным «41-й», они не сидят и не ждут, а активно ведут оборону и контрнаступательные действия, а противник ведет оборону.

Боец признается, что силы противника здесь значительные, он постоянно стягивает резервы. «Противник очень стойкий, «Вагнер». Он ничего не боится, выполняет свои задачи. Когда мы проводим какие-то активные действия, то резервы подходят старые, которые знают, как действовать», — добавляет «41-й».

Второй военный, с позывным «Баркас», говорит, что они истощают врага, работая сначала артиллерией, а потом свое дело делает наша пехота.

Настоящий ужас на оккупантов удается наводить и при поддержке минометчиков. «Так скажем: наши противники вешаются, когда нас видят», — признаются бойцы.

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