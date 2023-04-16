Россияне в Пасху ударили из тяжелой артиллерии по храму в Никополе 4 16.04.2023, 14:41

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Среди прихожан есть раненые.

Российские оккупационные войска 16 апреля обстреляли церковь в Никополе Днепропетровской области. Об этом в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого. Из тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе. Ранены два человека. 57-летний мужчина на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина госпитализирована», – написал Лысак

По данным главы ОВА, кроме храма, в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Изуродованы четыре хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена.

Лысак добавил, что последствия обстрелов уточняются.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что россияне в ночь на Пасху разрушили ракетным ударом церковь Архистратига Михаила в Запорожской области.

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